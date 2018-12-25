В ЛНР пресекут умышленное повышение цен на продукты к Новому году

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-25T13:09:45+03:00

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Традиционно в канун Нового года, когда народ массово закупается продуктами на праздничный стол, предприниматели специально повышают цены. Этим они пытаются больше заработать – все равно же купят!

Но в Луганской Народной Республике будут бороться с такими спекулянтами. Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил Совету министров пресечь умышленное повышение цен на продукты перед Новым годом.

- В целом крупные торговые сети сохранили стоимость продуктов накануне праздников, однако частные предприниматели почему-то решили, что перед Новым годом могут нажиться на жителях ЛНР. Циничное и наглое повышение цен должно пресекаться самым жестким образом, - заявил глава ЛНР.

О каком именно наказании не говорится. Однако можно предположить, что таким нарушителям будут выписывать большие штрафы, которые им придется выплачивать долгое время.