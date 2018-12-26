2018-12-26T08:58:22+03:00
Общество

В ДНР может появиться мусороперерабатывающий завод

Строительство этого завода планируется при поддержке иностранных инвесторов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Переработка мусора – одна из наиболее важных и ответственных сфер деятельности и жизни государства. На территории Донецкой Народной Республики пока нет мусороперерабатывающего завода, который мог бы обеспечить чистоту государства и избавить его от многочисленных свалок. Тем не менее, задача по строительства такого предприятия уже поставлена перед Министерством строительства и ЖКХ Республики.

Минстрою ДНР поставлена задача провести работу по привлечению потенциальных инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве и создании современного промышленного комплекса по утилизации и переработке твердых бытовых отходов на территории Республики, — рассказал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец

Он отметил, что скорость выполнения поставленной задачи будет напрямую зависеть от того, как быстро удастся найти инвесторов.

Напомним, что за год на полигоны ТБО из населенных пунктов ДНР вывозится более 3 миллионов кубических метров бытовых отходов.

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