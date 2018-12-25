ВСУ обстреляли территории ДНР 22 раз за минувшие сутки. Шесть домов повреждено
Украинские силовики продолжают свои разрушительные обстрелы по территории ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня, которые привели к повреждению шести жилых домов в трёх населённых пунктах Республики.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево); Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты «Трудовская», Александровка), Старомихайловка, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Всего по территории ДНР украинские силовики выпустили 104 единицы различных боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, зенитные установки, АГС, БМП и БТР, СПГ и РПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Информация о жертвах пока не поступала.
Напомним, в результате вооружённой агрессии украинской армии вчера было повреждено шесть домов в трёх населённых пунктах Республики (подробнее).