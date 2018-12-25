2018-12-25T12:40:51+03:00
Политика

ВСУ обстреляли территории ДНР 22 раз за минувшие сутки. Шесть домов повреждено

Количество применяемых украинской армией боеприпасов стало меньше, а точно попаданий – больше. По территории Республики выпустили более 100 единиц снарядов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики продолжают свои разрушительные обстрелы по территории ДНР. За минувшие сутки было зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня, которые привели к повреждению шести жилых домов в трёх населённых пунктах Республики.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево); Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты «Трудовская», Александровка), Старомихайловка, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории ДНР украинские силовики выпустили 104 единицы различных боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, зенитные установки, АГС, БМП и БТР, СПГ и РПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах пока не поступала.

Напомним, в результате вооружённой агрессии украинской армии вчера было повреждено шесть домов в трёх населённых пунктах Республики (подробнее).

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