Обстрелами ВСУ повреждены шесть домов в трёх населённых пунктах ДНР

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-25T11:54:36+03:00

Повреждения окон и крыши получили четыре жилых дома в Старомихайловке, половина дома в Зайцево была уничтожена прямым попаданием снаряда, а в Докучаевске у жилого дома повреждены стены

Изменить размер текста: A A

Украинские силовики ведут ежедневные разрушительные обстрелы территории ДНР. За минувшие сутки зафиксированы повреждения жилых домов в трёх населённых пунктах Республики. Последствия обстрелов со стороны украинской армии продолжают фиксировать в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В Старомихайловке повреждения крыши и окон получили дома №26 и №27 по улице Жуковского, дом №8 по улице Щорса и дом №4 по улице Гагарина, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Кроме того, была повреждена стена жилого дома №37 по улице Рабочая в Докучаевске.

В населённом пункте Зайцево в Горловке прямым попаданием снаряда украинских силовиков полностью уничтожена половина жилого дома№16 по улице Брусилова.

Информация о жертвах на данный момент не поступала.

Напомним, что обстрел Зайцево вёлся с применением миномётов калибром 120 миллиметров (подробнее).