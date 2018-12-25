Обстрелами ВСУ повреждены шесть домов в трёх населённых пунктах ДНР
Украинские силовики ведут ежедневные разрушительные обстрелы территории ДНР. За минувшие сутки зафиксированы повреждения жилых домов в трёх населённых пунктах Республики. Последствия обстрелов со стороны украинской армии продолжают фиксировать в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В Старомихайловке повреждения крыши и окон получили дома №26 и №27 по улице Жуковского, дом №8 по улице Щорса и дом №4 по улице Гагарина, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Кроме того, была повреждена стена жилого дома №37 по улице Рабочая в Докучаевске.
В населённом пункте Зайцево в Горловке прямым попаданием снаряда украинских силовиков полностью уничтожена половина жилого дома№16 по улице Брусилова.
Информация о жертвах на данный момент не поступала.
Напомним, что обстрел Зайцево вёлся с применением миномётов калибром 120 миллиметров (подробнее).