2018-12-25T11:20:13+03:00
Происшествия

Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за сложных погодных условий

Сильный ветер оборвал линии электропередач, которые питают ДФС
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта sharij.netФОТО: архив сайта sharij.net
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Этим утром, 25 декабря, Донецкая фильтровальная станция оказалась полностью обесточена из-за обрыва линий электропередач, которые питают станцию. Авария произошла в результате сложных погодных условий, а именно – сильного ветра, который оборвал провода.

— В ближайшее время при содействии Представительства ДНР в СЦКК ремонтная бригада выедет на место повреждения для дальнейшего устранения последствий аварии, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

На данный момент подача воды осуществляется посредством Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции.

Напомним, что Донецкая фильтровальная станция и Южнодонбасский водопровод находятся в прифронтовой зоне вблизи Ясиноватой и обеспечивают водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Обстрел по этому району может начаться в любой момент, как бывало уже не один раз.

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