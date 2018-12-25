Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за сложных погодных условий
Этим утром, 25 декабря, Донецкая фильтровальная станция оказалась полностью обесточена из-за обрыва линий электропередач, которые питают станцию. Авария произошла в результате сложных погодных условий, а именно – сильного ветра, который оборвал провода.
— В ближайшее время при содействии Представительства ДНР в СЦКК ремонтная бригада выедет на место повреждения для дальнейшего устранения последствий аварии, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
На данный момент подача воды осуществляется посредством Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции.
Напомним, что Донецкая фильтровальная станция и Южнодонбасский водопровод находятся в прифронтовой зоне вблизи Ясиноватой и обеспечивают водой населенные пункты по обе стороны линии фронта. Обстрел по этому району может начаться в любой момент, как бывало уже не один раз.