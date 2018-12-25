Количество обстрелов ЛНР выросло вдвое за прошедшие сутки

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-25T11:05:32+03:00

Под огнём оказались населённые пункты Фрунзе, Логвиново, Сокольники, Калиновка и Желобок

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Вооружённые силы Украины не прекращают массированных обстрелов территории Луганской Народной Республики. За минувшие сутки было зафиксировано восемь нарушений режима тишины, что ровно вдвое превышает количество нарушений со стороны украинских силовиков сутками ранее.

— Под обстрел вооружённых формирований Украины попали позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Логвиново, Калиновка, Желобок, Фрунзе и Сокольники, — сообщили в Представительстве ЛНР в СЦКК.

Обстрелы велись с применением артиллеристских снарядов калибром 152 миллиметра (15 снарядов) и 122 миллиметров (30 снарядов), миномётов калибром 120 (70 мин) и 82 (17 мин) миллиметров. Кроме того, по населённым пунктам Республики выпустили 61 осколочную гранату БМП-1, 29 гранат АГС-17. Применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, на встрече в Минске 19 декабря договорённости о новом перемирии так и не были достигнуты.