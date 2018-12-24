2018-12-24T20:44:49+03:00
Политика

Применят ли против республик оружие массового поражения?

Поступают новые сообщения об усиливающейся активности ВСУ на линии соприкосновения, особенно на Горловском и Мариупольским направлениях
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Комментарии: comments1
Киев также может подготавливать провокации с химическим оружием. Фото: mignews.com.uaКиев также может подготавливать провокации с химическим оружием. Фото: mignews.com.ua
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерстве опасаются применения украинскими военными отравляющих веществ против ополченцев ДНР и ЛНР.

- Киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения, — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что каждый день поступают новые сообщения об усиливающейся активности ВСУ на линии соприкосновения, особенно на Горловском и Мариупольским направлениях. В свете этого нельзя исключить, что Киев готовится к полномасштабным боевым действиям в Донбассе этой зимой.

Помимо наземной операции против Донецка и Луганска, отмечает Захарова, Киев также может подготавливать провокации с химическим оружием. На это указывает активное муссирование данной темы в украинских СМИ.

- Нас очень беспокоят всё чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации «экспертов» о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ. Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения, — отмечает Захарова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители ДНР обращаются к Главе Республики с инициативами и предложениями
Почти пять тысяч материалов о преступлениях Украины передала ДНР в международные суды
В ЛНР объявлено штормовое предупреждение из-за осадков
Наступление ВСУ возможно в ближайшее время
Школьники Луганска уйдут на каникулы уже в среду, 26 декабря
С 1 по 7 января 2019 года не будут курсировать поезда в направлении российской границы
Половина дома в Зайцево была разрушена в результате ночного миномётного обстрела
Минпромторг ДНР планирует запустить два крупных предприятия
Минпромторг нарастит объемы производства металлопродукции в следующем году
Украинские пенсии отбирают у стариков на КПП "Станица Луганская"
Трое маленьких детей в Горловке отравились угарным газом
Договор о дружбе между ДНР и Южной Осетией полноценно вступил в силу
Пассажирский автобус упал в кювет
«Феникс» продлил акцию «Мобильный интернет для всех»
За прошедшую неделю ВСУ выпустили по ДНР более 1 300 боеприпасов
Мост в Славянском районе зияет дырами
В детских садах ЛНР в грядущем году откроют дополнительные группы
Мама, папа и трое детей отравились газом в Донецке
Этим утром украинские силовики обстреляли из миномётов южные сёла Республики
За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР почти триста боеприпасов
В Красном Лимане обнаружен схрон боеприпасов
Погода в Донецке: пасмурный день, временами дождь, температура около нуля
Миномёты, АГС и РПГ четырежды ударяли по ЛНР за минувшие сутки
Сводка "перемирия": какими были эти выходные для Республик