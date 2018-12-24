Применят ли против республик оружие массового поражения?
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерстве опасаются применения украинскими военными отравляющих веществ против ополченцев ДНР и ЛНР.
- Киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения, — отметила представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что каждый день поступают новые сообщения об усиливающейся активности ВСУ на линии соприкосновения, особенно на Горловском и Мариупольским направлениях. В свете этого нельзя исключить, что Киев готовится к полномасштабным боевым действиям в Донбассе этой зимой.
Помимо наземной операции против Донецка и Луганска, отмечает Захарова, Киев также может подготавливать провокации с химическим оружием. На это указывает активное муссирование данной темы в украинских СМИ.
- Нас очень беспокоят всё чаще и чаще появляющиеся в украинских СМИ публикации «экспертов» о возможном применении вооруженными формированиями ЛНР и ДНР боевых отравляющих веществ. Подобное обстоятельство позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения, — отмечает Захарова.