2018-12-24T20:35:56+03:00
Общество

Жители ДНР обращаются к Главе Республики с инициативами и предложениями

К предстоящей «Прямой Линии» уже поступило более 1 300 обращений от жителей ДНР и не только
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вопросы, инициативы и предложения продолжают поступать на электронный ресурс «Прямой Линии» с Главой Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день получено и обработано уже более 1 300 обращений.

— По состоянию на 24 декабря на «Прямую линию» поступило уже более 1300 обращений. Стоит отметить, что среди них — большое количество предложений и инициатив. Жители Республики делятся своими идеями по реформированию экономики, введению электронного правительства, участию молодежи в политической жизни нашей страны и многим другим, — сообщили в пресс-службе лидера Республики.

Подчеркнём, что задавать вопросы на сайте «Прямой Линии» можно задавать вплоть до её окончания в день проведения, 27 декабря.

Напомним, что вопросы Главе Республике Денису Пушилину поступают из разных стран мира. На данный момент сообщается о том, что обратились к лидеру ДНР жители Харькова, Одессы, Днепропетровска, российских городов Сочи и Якутск, столицы Республики Южная ОсетияЦхинвала, а также государства Израиль (подробнее).

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