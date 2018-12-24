Жители ДНР обращаются к Главе Республики с инициативами и предложениями
Вопросы, инициативы и предложения продолжают поступать на электронный ресурс «Прямой Линии» с Главой Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день получено и обработано уже более 1 300 обращений.
— По состоянию на 24 декабря на «Прямую линию» поступило уже более 1300 обращений. Стоит отметить, что среди них — большое количество предложений и инициатив. Жители Республики делятся своими идеями по реформированию экономики, введению электронного правительства, участию молодежи в политической жизни нашей страны и многим другим, — сообщили в пресс-службе лидера Республики.
Подчеркнём, что задавать вопросы на сайте «Прямой Линии» можно задавать вплоть до её окончания в день проведения, 27 декабря.
Напомним, что вопросы Главе Республике Денису Пушилину поступают из разных стран мира. На данный момент сообщается о том, что обратились к лидеру ДНР жители Харькова, Одессы, Днепропетровска, российских городов Сочи и Якутск, столицы Республики Южная Осетия — Цхинвала, а также государства Израиль (подробнее).