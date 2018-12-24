Почти пять тысяч материалов о преступлениях Украины передала ДНР в международные суды

СЕГОДНЯ 19:02 2018-12-24T19:02:24+03:00

Общественная организация «Справедливая защита» предоставила все документы в Международный уголовный суд и ЕСПЧ. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Только за 2018 год в Международный уголовный суд направлено около 1,5 тысяч таких дел

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Общественная организация «Справедливая защита» предоставила все документы в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека

Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба организации «Справедливая защита», передает ДАН.

- Деятельность организации направлена на сбор доказательств и расследование военных преступлений Киева. В состав ОО «СЗ» входят юристы, журналисты, эксперты в различных областях, представители других общественных организаций. Всего за период своей деятельности организация направила в МУС и ЕСПЧ жалобы и материалы по 4824 случаям, — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Справедливой защите», обращения в международные инстанции касаются фактов гибели и ранения гражданских лиц в результате обстрелов и минирования дорог, разрушений инфраструктуры и жилья, пыток и жестокого обращения. Только в 2018 году в Международный уголовный суд направлено 1394 материала.

Отметим, что «Справедливая защита» создана в феврале 2018 года на базе общественной комиссии по фиксации военных преступлений, которая, в свою очередь, действовала в ДНР с сентября 2015-го. Данные в отчёте организации приведены за весь период сбора доказательств военной агрессии Украины в Донбассе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что не исключает возможность Киева в ближайшие дни перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе с использованием химического оружия.

Военные командования Народных Республик Донбасса неоднократно заявляли о стягивании войск и вооружений ВСУ к линии разграничения в зоне боевых действий. По их данным, президент Украины Пётр Порошенко может организовать провокации и отдать приказ о полномасштабном наступлении.

К тому же официальный Киев отверг предложения ДНР и ЛНР договориться о новом перемирии на период новогодних и рождественских праздников.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, провокации могут произойти на мариупольском направлении, где за последнее время ВСУ накопили достаточно оружия. При этом он уверен, что у республик хватит сил, чтобы выдержать подобный удар и нанести военное поражение.