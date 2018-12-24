2018-12-24T19:02:24+03:00
Политика

Почти пять тысяч материалов о преступлениях Украины передала ДНР в международные суды

Только за 2018 год в Международный уголовный суд направлено около 1,5 тысяч таких дел
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Общественная организация «Справедливая защита» предоставила все документы в Международный уголовный суд и ЕСПЧ.Общественная организация «Справедливая защита» предоставила все документы в Международный уголовный суд и ЕСПЧ.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Общественная организация «Справедливая защита» предоставила все документы в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека

Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба организации «Справедливая защита», передает ДАН.

- Деятельность организации направлена на сбор доказательств и расследование военных преступлений Киева. В состав ОО «СЗ» входят юристы, журналисты, эксперты в различных областях, представители других общественных организаций. Всего за период своей деятельности организация направила в МУС и ЕСПЧ жалобы и материалы по 4824 случаям, — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Справедливой защите», обращения в международные инстанции касаются фактов гибели и ранения гражданских лиц в результате обстрелов и минирования дорог, разрушений инфраструктуры и жилья, пыток и жестокого обращения. Только в 2018 году в Международный уголовный суд направлено 1394 материала.

Отметим, что «Справедливая защита» создана в феврале 2018 года на базе общественной комиссии по фиксации военных преступлений, которая, в свою очередь, действовала в ДНР с сентября 2015-го. Данные в отчёте организации приведены за весь период сбора доказательств военной агрессии Украины в Донбассе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что не исключает возможность Киева в ближайшие дни перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе с использованием химического оружия.

Военные командования Народных Республик Донбасса неоднократно заявляли о стягивании войск и вооружений ВСУ к линии разграничения в зоне боевых действий. По их данным, президент Украины Пётр Порошенко может организовать провокации и отдать приказ о полномасштабном наступлении.

К тому же официальный Киев отверг предложения ДНР и ЛНР договориться о новом перемирии на период новогодних и рождественских праздников.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, провокации могут произойти на мариупольском направлении, где за последнее время ВСУ накопили достаточно оружия. При этом он уверен, что у республик хватит сил, чтобы выдержать подобный удар и нанести военное поражение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Применят ли против республик оружие массового поражения?
Жители ДНР обращаются к Главе Республики с инициативами и предложениями
В ЛНР объявлено штормовое предупреждение из-за осадков
Наступление ВСУ возможно в ближайшее время
Школьники Луганска уйдут на каникулы уже в среду, 26 декабря
С 1 по 7 января 2019 года не будут курсировать поезда в направлении российской границы
Половина дома в Зайцево была разрушена в результате ночного миномётного обстрела
Минпромторг ДНР планирует запустить два крупных предприятия
Минпромторг нарастит объемы производства металлопродукции в следующем году
Украинские пенсии отбирают у стариков на КПП "Станица Луганская"
Трое маленьких детей в Горловке отравились угарным газом
Договор о дружбе между ДНР и Южной Осетией полноценно вступил в силу
Пассажирский автобус упал в кювет
«Феникс» продлил акцию «Мобильный интернет для всех»
За прошедшую неделю ВСУ выпустили по ДНР более 1 300 боеприпасов
Мост в Славянском районе зияет дырами
В детских садах ЛНР в грядущем году откроют дополнительные группы
Мама, папа и трое детей отравились газом в Донецке
Этим утром украинские силовики обстреляли из миномётов южные сёла Республики
За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР почти триста боеприпасов
В Красном Лимане обнаружен схрон боеприпасов
Погода в Донецке: пасмурный день, временами дождь, температура около нуля
Миномёты, АГС и РПГ четырежды ударяли по ЛНР за минувшие сутки
Сводка "перемирия": какими были эти выходные для Республик