Наступление ВСУ возможно в ближайшее время
Москва не исключает, что украинские вооруженные формирования в ближайшие дни перейдут в полномасштабное наступление в Донбассе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с готовящимися провокациями со стороны Киева в Донбассе.
- Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.
- Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям, — отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, МГБ ДНР продолжает получать достоверные разведданные о подготовке киевским режимом провокаций на своей территории, направленных на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе с целью обвинения в них Народных Республик.