2018-12-24T18:42:58+03:00
Политика

Наступление ВСУ возможно в ближайшее время

Такого мнения придерживается МИД РФ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Москва не исключает, что украинские вооруженные формирования в ближайшие дни перейдут в полномасштабное наступление в Донбассе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с готовящимися провокациями со стороны Киева в Донбассе.

- Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД России.

- Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям, — отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, МГБ ДНР продолжает получать достоверные разведданные о подготовке киевским режимом провокаций на своей территории, направленных на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе с целью обвинения в них Народных Республик.

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