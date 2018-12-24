Половина дома в Зайцево была разрушена в результате ночного миномётного обстрела

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-24T17:10:21+03:00

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Последствия массированных обстрелов со стороны украинской армии продолжают уточнять до сих пор. В частности, по уточнённой информации Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе, в результате вооружённой агрессии со стороны ВСУ в Зайцево была полностью уничтожена половина дома.

— Сегодня, 24 декабря, в 03:00 вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Зайцево. Обстрел вёлся с направления населённого пункта Жованка с применением миномётов калибром 120 миллиметров, — рассказали в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

В результате прямого попадания снаряда в жилой дом №16 по улице Брусилова в населённом пункте Зайцево в Горловке половина этого дома была полностью разрушена.

К счастью, жертв среди мирного населения нет.

Напомним, за прошедшую неделю украинские силовики выпустили более 1 300 боеприпасов по территории ДНР. Два дома были повреждены (подробнее).