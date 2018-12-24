2018-12-24T16:32:12+03:00
Экономика

Минпромторг ДНР планирует запустить два крупных предприятия

Это будут завод "Донпласт" и ООО "Ферум Систем"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На 2019 год запланировано увеличение количества предприятий торговли и предприятий сферы бытового обслуживания населения.На 2019 год запланировано увеличение количества предприятий торговли и предприятий сферы бытового обслуживания населения.
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Об этом 24 декабря заявил на брифинге в Донецке министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Арматов, сообщает деловой портал dnr-live.

- Планируется запуск ООО «Ферум Систем». Номенклатура выпускаемой продукции: каменноугольный пек различных марок как в жидком, так и в твердом виде, а также каменноугольные масла. Запуск смолоперерабатывающего завода позволит создать порядка 250 рабочих мест. Производственные мощности предприятия при полной загрузке позволят перерабатывать до 11 тонн в месяц смолы каменноугольной, — отметил глава Минпромторга.

Помимо этого, по словам Эдуарда Арматова, планируется запустить «Завод «Донпласт». Министр отметил, что предприятие будет изготавливать изделия из пластмасс и других материалов. Номенклатура производимой продукции насчитывает более 500 видов товаров.

-Экономическую активность предприятий в химической отрасли на 2019 год планируется увеличить на 20% по сравнению с 2018 годом. На 2019 год запланировано увеличение количества предприятий торговли и предприятий сферы бытового обслуживания населения, — подытожил Арматов.

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