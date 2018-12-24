2018-12-24T15:59:51+03:00
Экономика

Минпромторг нарастит объемы производства металлопродукции в следующем году

Ведомством будет вестись работа по увеличению загрузки работающих заводов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики в будущем году сосредоточит силы на наращивании объемов производства основных видов металлопродукции. Об этом сегодня на брифинге в столице заявил глава ведомства Эдуард Арматов.

- В планах на 2019 год – наращивание объемов производства основных видов металлопродукции: чугуна на 18%, стали на 22%, проката на 24%, кокса на 10%, а также объемов реализации промышленной продукции на 15%, что, по прогнозным данным, составит около 115 миллиардов рублей, — отметил Арматов.

Министр подчеркнул, что в следующем году ведомством также будет вестись работа по увеличению загрузки работающих заводов, частичному перепрофилированию их производственных мощностей на освоение выпуска новой продукции.

Отметим, что работа Минпромторга направлена на восстановление и возобновление работы промпредприятий, которые были остановлены в связи с боевыми действиями, а также на развитие и диверсификацию промышленного комплекса ДНР.

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