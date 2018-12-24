2018-12-24T15:42:22+03:00
Политика

Украинские пенсии отбирают у стариков на КПП "Станица Луганская"

Украинские боевики организовали себе бизнес на пенсионерах Донбасса
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прибывшие в зону так называемой «операции объединенных сил» («ООС») представители украинских нацподразделений по указанию сотрудников СБУ изымают деньги у пенсионеров на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Станица Луганская». Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, что «в нарушение статьи 13 «Всеобщей декларации прав человека о свободе передвижения и выбора места жительства», принятой Генассамблеей ООН в 1948 году, сотрудниками службы безопасности Украины отданы распоряжения изымать денежные средства у пенсионеров на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская».

- Граждане, имеющие пенсионное обеспечение на Украине, получив пенсию и возвращаясь на территорию Республики, подвергаются тщательному досмотру и насильственному изъятию всех денежных средств. Данную черную работу выполняют представители националистических подразделений, прибывших для этого целенаправленно, – рассказал подполковник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наступление ВСУ возможно в ближайшее время
Школьники Луганска уйдут на каникулы уже в среду, 26 декабря
С 1 по 7 января 2019 года не будут курсировать поезда в направлении российской границы
Половина дома в Зайцево была разрушена в результате ночного миномётного обстрела
Минпромторг ДНР планирует запустить два крупных предприятия
Минпромторг нарастит объемы производства металлопродукции в следующем году
Трое маленьких детей в Горловке отравились угарным газом
Договор о дружбе между ДНР и Южной Осетией полноценно вступил в силу
Пассажирский автобус упал в кювет
«Феникс» продлил акцию «Мобильный интернет для всех»
За прошедшую неделю ВСУ выпустили по ДНР более 1 300 боеприпасов
Мост в Славянском районе зияет дырами
В детских садах ЛНР в грядущем году откроют дополнительные группы
Мама, папа и трое детей отравились газом в Донецке
Этим утром украинские силовики обстреляли из миномётов южные сёла Республики
За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР почти триста боеприпасов
В Красном Лимане обнаружен схрон боеприпасов
Погода в Донецке: пасмурный день, временами дождь, температура около нуля
Миномёты, АГС и РПГ четырежды ударяли по ЛНР за минувшие сутки
Сводка "перемирия": какими были эти выходные для Республик