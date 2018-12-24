Украинские пенсии отбирают у стариков на КПП "Станица Луганская"

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-24T15:42:22+03:00

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Прибывшие в зону так называемой «операции объединенных сил» («ООС») представители украинских нацподразделений по указанию сотрудников СБУ изымают деньги у пенсионеров на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Станица Луганская». Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, что «в нарушение статьи 13 «Всеобщей декларации прав человека о свободе передвижения и выбора места жительства», принятой Генассамблеей ООН в 1948 году, сотрудниками службы безопасности Украины отданы распоряжения изымать денежные средства у пенсионеров на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская».

- Граждане, имеющие пенсионное обеспечение на Украине, получив пенсию и возвращаясь на территорию Республики, подвергаются тщательному досмотру и насильственному изъятию всех денежных средств. Данную черную работу выполняют представители националистических подразделений, прибывших для этого целенаправленно, – рассказал подполковник.