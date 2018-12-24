Трое маленьких детей в Горловке отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 15:14 2018-12-24T15:14:44+03:00

С разной степенью отравления они были госпитализированы в больницу города

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Вчера, 23 декабря, в Центрально-Городском районе Горловки трое маленьких детей едва не задохнулись в своей квартире в небольшом двухэтажном доме по улице Интернациональная. Смертельно опасный угарный газ наполнял квартиру и угрожал жизни детей.

— В результате утечки угарного газа пострадало трое детей разного возраста: 2018, 2017 и 2013 года рождения. С разной степенью отравления они были доставлены в городскую больницу, — сообщили сегодня, 24 декабря, в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республик.

Известно, что у двоих детей лёгкая степень отравления и только у самого маленького ребёнка, который родился только в этом году, она средняя.

Предположительной причиной утечки газа в квартире на данный момент названа неисправность вытяжной вентиляции газовой колонки.

Почему маленькие дети остались в квартире совсем одни и где были их родители на данный момент выясняется.

Напомним, что сегодня в Донецке в результате утечки газа пострадала многодетная семья. Мама, папа и трое детей были госпитализированы с отравлением угарным газом (подробнее).