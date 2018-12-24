2018-12-24T14:32:22+03:00
Общество

Договор о дружбе между ДНР и Южной Осетией полноценно вступил в силу

Министры иностранных дел обеих Республик обменялись грамотами о ратификации Договора и подписали соответствующий протокол
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: пресс-служба МИД ДНРФОТО: пресс-служба МИД ДНР
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Сегодня, 24 декабря, в столице Республики Южная Осетия городе Цхинвал Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и Министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев подписали протокол об обмене ратифицированными грамотами.

— Нами пройдет долгий путь, но впереди новые рубежи – многовекторное развитие наших отношений по уже достигнутым соглашением и работа по заключению новых договорённостей, — подчеркнула Наталья Никонорова.

Обмен грамотами о ратификации Договора – это завершающая стадию заключения документа, которая позволяет ему войти в полною силу.

Напомним, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Донецкой Народной Республикой и Республикой Южная Осетия был подписан 11 мая 2017 года в Донецке, а далее началась процедура его ратификации в обоих государствах. Соответствующая грамота со стороны Южной Осетии была подписана 31 октября 2017 года, со стороны ДНР – 14 декабря.

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