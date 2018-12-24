Договор о дружбе между ДНР и Южной Осетией полноценно вступил в силу
Сегодня, 24 декабря, в столице Республики Южная Осетия городе Цхинвал Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и Министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев подписали протокол об обмене ратифицированными грамотами.
— Нами пройдет долгий путь, но впереди новые рубежи – многовекторное развитие наших отношений по уже достигнутым соглашением и работа по заключению новых договорённостей, — подчеркнула Наталья Никонорова.
Обмен грамотами о ратификации Договора – это завершающая стадию заключения документа, которая позволяет ему войти в полною силу.
Напомним, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Донецкой Народной Республикой и Республикой Южная Осетия был подписан 11 мая 2017 года в Донецке, а далее началась процедура его ратификации в обоих государствах. Соответствующая грамота со стороны Южной Осетии была подписана 31 октября 2017 года, со стороны ДНР – 14 декабря.