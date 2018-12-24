Пассажирский автобус упал в кювет

СЕГОДНЯ 14:00 2018-12-24T14:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажирский автобус, который следовал из Донецка в Седово, попал в дорожно-транспортное происшествие под Старобешево, три человека получили телесные повреждения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- В 18:30 23 декабря на автодороге «Донецк-Новоазовск-Седово» вблизи села Васильевка Старобешевского района 59-летний водитель автобуса в условиях ограниченной из-за тумана видимости при выполнении обгона не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание, — сказано в сообщении. — В результате ДТП три пассажира автобуса «БАЗ» получили телесные повреждения.

По данным правоохранительного ведомства, в период с 22 по 23 декабря 2018 года на дорогах Республики совершено восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили телесные повреждения, а также зарегистрировано девять ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.

Уточняется, что сотрудниками ГАИ за указанный период было выявлено 306 нарушений правил дорожного движения.