2018-12-24T14:00:57+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус упал в кювет

ДТП произошло из-за погодных условий - тумана и низкой видимости
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В результате ДТП три пассажира автобуса «БАЗ» получили телесные повреждения.В результате ДТП три пассажира автобуса «БАЗ» получили телесные повреждения.
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Пассажирский автобус, который следовал из Донецка в Седово, попал в дорожно-транспортное происшествие под Старобешево, три человека получили телесные повреждения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- В 18:30 23 декабря на автодороге «Донецк-Новоазовск-Седово» вблизи села Васильевка Старобешевского района 59-летний водитель автобуса в условиях ограниченной из-за тумана видимости при выполнении обгона не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил опрокидывание, — сказано в сообщении. — В результате ДТП три пассажира автобуса «БАЗ» получили телесные повреждения.

По данным правоохранительного ведомства, в период с 22 по 23 декабря 2018 года на дорогах Республики совершено восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили телесные повреждения, а также зарегистрировано девять ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.

Уточняется, что сотрудниками ГАИ за указанный период было выявлено 306 нарушений правил дорожного движения.

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