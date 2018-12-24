За прошедшую неделю ВСУ выпустили по ДНР более 1 300 боеприпасов

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-24T12:44:23+03:00

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Вооружённые силы Украины отказываются соблюдать минские договорённости и взятые на себя обязательства. За прошедшую неделю, с 17 по 23 декабря, по территории ДНР было выпущено более 1 300 различных боеприпасов. Неутешительные итоги очередной «мирной» недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— с 17 по 23 декабря нами было зафиксировано 141 нарушение режима тишины со стороны Вооружённых формирований Украины. При этом было использовано 17 ящиков с различными боеприпасами, что приравнивается к 1 339 боеприпасам, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

При этом за указанный период украинская армия 1 раз выстрелила из танка, 47 раз – из миномёта калибром 82 миллиметра и 23 раза – из миномёта калибром 120 миллиметров.

В результате вооружённой агрессии украинской армии было повреждено дав жилых дома на территории ДНР.

Напомним, сегодня утром, 24 декабря, украинская армия обстреляла южные сёла ДНР из миномётов обоих калибров. По посёлку Васильевка на севере Республики нанесли удар из орудий калибром 125 миллиметров (подробнее).