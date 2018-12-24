«Феникс» продлил акцию «Мобильный интернет для всех»

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-24T13:08:49+03:00

Таким образом республиканский мобильный оператор поздравляет всех своих абонентов с новогодними праздниками

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В преддверии новогодних праздников республиканским мобильным оператором «Феникс» было принято решение о продлении акции «Мобильный интернет для всех» до 14 января 2019 года. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства связи Донецкой Народной Республики.

— С 5 января 2019 года для абонентов «Феникс» будут доступны: отказ от опции «Мобильный интернет», заказ опции «Мобильный интернет 1 Гб», а также переход на тарифный план «Народный Интернет «Феникс»», — пояснили в пресс-службе Министерства связи.

Кроме того, по условиям окончания акции 15 января 2019 года у абонентов, которые приняли в ней участие, будет списана со счёта абонентская плата за использование «Мобильного интернета» согласно действующим тарифам. Таким образом по тарифу «Мобильный интернет 1 Гб» будет списано 50 рублей, а по тарифу «Мобильный интернет 5 Гб» – 100 рублей.

Напомним, что на данный момент в данной акции принимает участие большинство абонентов республиканского мобильного оператора «Феникс».