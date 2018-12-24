Мост в Славянском районе зияет дырами

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-24T12:05:59+03:00

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Жители Славянского района (Донецкая обл.) опасаются за безопасность детей, поскольку мост через реку Сухой Торец, соединяющий Славянск и Андреевку возле меловой горы, находится в аварийном состоянии.

По словам местных жителей, в некоторых местах мост не имеет ограждений, и ребенок небольшого роста может выпасть.

Как пояснили жителям в поселковом совете, на ремонт средства не выделялись. По словам головы поселкового совета Андреевки Лилия Ивановна Морокко, мост латают регулярно силами местного бюджета. Однако, жители близлежащих поселков воруют детали для сдачи на металлолом.

Она заверила, что районный совет в будущем году выделит средства. В данный момент корректируют бюджета из-за подорожания материалов.

Жителям Андреевки пока предлагают переходить через реку по другому мосту. Но для местных жителей это не подходящий вариант, потому что он находится далековато. Да и родителям не всегда есть возможность проследить за действиями детей.