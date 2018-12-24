В детских садах ЛНР в грядущем году откроют дополнительные группы

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-24T11:44:44+03:00

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В следующем году в детских садиках Луганской Народной Республики будут открыты дополнительные группы, чтобы уменьшить очереди на поступление в дошкольные учреждения.

— На 2019 год планируется повышение охвата детей дошкольным образованием Луганской Народной Республики до 84%. В связи с открытием пяти дополнительных групп в учреждениях дошкольного образования, — рассказали в Министерстве образования и науки Республики.

В Перевальском районе в детских садиках появятся 20 новых мест, в Алчевске – 10 мест, в Кировске – 40 мест, а в Брянке – 13. Кроме того, уменьшению очередей должно поспособствовать распределения детей, нуждающихся в обеспечении дошкольным образованием, проживающих на территориях Антрацита и Антрацитовского района, Краснодона и Краснодонского района, Лутугинского и Славяносербского районов в детские садики при наличии в них вакантных мест.

Напомним, что в ЛНР на сегодняшний день работают 314 детских садов, в которых учатся более 34 тысяч детей.