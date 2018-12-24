Мама, папа и трое детей отравились газом в Донецке

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-24T11:04:21+03:00

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Сегодня, 24 декабря, в Донецке в Куйбышевском районе сложилась опасная чрезвычайная ситуация. В многоквартирном пятиэтажном доме зафиксировали утечку газа, от которой пострадала многодетная семья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

— Газом отравились пять человек. Трое детей: 2015, 2004 и 2002 года рождения и их родители: мужчина 1976 года рождения и женщина 1979 года рождения, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Утечка газа, предположительно, случилась из-за неисправной газовой колонки в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Лузина. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницы Донецка.

На месте происшествия на данный момент работают сотрудники МЧС и городской газовой службы. Перекрыта подача газа на весь подъезд дома