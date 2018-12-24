Этим утром украинские силовики обстреляли из миномётов южные сёла Республики

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-24T10:28:43+03:00

Под огонь попали посёлки Коминтерново и Саханка. Также миномётному обстрелу подвергся населённый пункт Васильевка на севере ДНР

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Вооружённые силы Украины опять наращивают обстрелы на южном направлении. Этим утром массированному миномётному обстрелу подверглись населённые пункты Саханка и Коминтерново. Об этом рассказали в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В 08:10 начался обстрел Саханки. За сорок минут по населённому пункту выпустили 17 мин калибром 120 миллиметров, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

С 08:40 до 09:00 с позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Талаковка был открыт миномётный огонь по посёлку Коминтерново. Вооружённые силы Украины выпустили по нему 6 мин калибром 120 миллиметров.

Кроме того, сегодня, 24 декабря, под обстрел украинских силовиков попал посёлок Васильевка под Ясиноватой на севере ДНР. По нему выпустили 5 снарядов калибром 125 миллиметров и по четыре мины калибром 120 и 82 миллиметра.

Напомним, за минувшие сутки украинская армия 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики почти триста боеприпасов (подробнее).