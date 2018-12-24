За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР почти триста боеприпасов

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-24T10:39:26+03:00

Украинские силовики 18 раз нанесли удары по всем трём направлениям. Больше всего опять досталось Донецку

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Вооружённые силы Украины продолжают активно нарушать взятые на себя в Минске обязательства и установленное ещё летом т.н. «Школьное» перемирие. За минувшие сутки вдоль всей линии соприкосновения было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Веселое, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, Александровка), Саханка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории ДНР украинские силовики выпустили 292 единицы различных боеприпасов, среди которых миномёты калибром 82 миллиметра, зенитные установки, АГС, БМП и БТР, СПГ и РПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, в результате пятничного обстрела Старомихайловки был повреждён жилой дом. Никто не пострадал (подробнее).