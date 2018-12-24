В Красном Лимане обнаружен схрон боеприпасов

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-24T09:39:47+03:00

Находился он в автомобиле на железнодорожной станции

Изменить размер текста: A A

В Красном Лимане правоохранители изъяли взрывоопасную находку. Об этом сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции.

Так, 4 гранаты РГД, 2 гранаты ВОГ, 8 детонаторов к минам – были найдены на территории грузового двора железнодорожной станции Красный Лиман.

- В Лиманское отделение полиции поступила информация о том, что на территории грузового двора станции Красный Лиман Донецкой железной дороги находится автомобиль, а в нем боеприпасы. При обследовании полицейские нашли схрон, – говорится в сообщении.

Отмечается, что все изъятое правоохранителями будет направлено на экспертизу.

Также проводятся мероприятия, направленные на установление владельца взрывного арсенала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.