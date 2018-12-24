Миномёты, АГС и РПГ четырежды ударяли по ЛНР за минувшие сутки

СЕГОДНЯ 09:03 2018-12-24T09:03:36+03:00

Под обстрел попали населённые пункты Сокольники, Красный Яр и Логвиново. Информации о пострадавших нет

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Украинские силовики продолжают свои ежедневные массированные обстрелы по территории ЛНР. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, а, следовательно, и взятые на себя в Минске обязательства.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Сокольники, Красный Яр и Логвиново, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

По населённому пункту Красный Яр украинские силовики открывали огонь дважды. Первый раз в 12:17, когда по нему было произведено шесть выстрелов из АГС-17, а второй – в 13:30, когда по Красному Яру один раз выстрелили из РПГ-7 и нанесли удары из стрелкового оружия.

Населённый пункт Сокольники в 12:10 подвергся мощному миномётному обстрелу. По нему украинские силовики выпустили 5 мин калибром 120 миллиметров и 8 мин калибром 82 миллиметра.

Из миномётов обстреляли и Логвиново в 16:50. По населённому пункту было выпущено 5 мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, украинские силовики использовали 15 гранат АГС-17.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате этих нарушений не сообщалась.

Напомним, с 22 по 23 декабря Вооружённые силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня (подробнее).