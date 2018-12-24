Миномёты, АГС и РПГ четырежды ударяли по ЛНР за минувшие сутки
Украинские силовики продолжают свои ежедневные массированные обстрелы по территории ЛНР. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, а, следовательно, и взятые на себя в Минске обязательства.
— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Сокольники, Красный Яр и Логвиново, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.
По населённому пункту Красный Яр украинские силовики открывали огонь дважды. Первый раз в 12:17, когда по нему было произведено шесть выстрелов из АГС-17, а второй – в 13:30, когда по Красному Яру один раз выстрелили из РПГ-7 и нанесли удары из стрелкового оружия.
Населённый пункт Сокольники в 12:10 подвергся мощному миномётному обстрелу. По нему украинские силовики выпустили 5 мин калибром 120 миллиметров и 8 мин калибром 82 миллиметра.
Из миномётов обстреляли и Логвиново в 16:50. По населённому пункту было выпущено 5 мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, украинские силовики использовали 15 гранат АГС-17.
На данный момент информация о жертвах и разрушениях в результате этих нарушений не сообщалась.
Напомним, с 22 по 23 декабря Вооружённые силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня (подробнее).