Сводка "перемирия": какими были эти выходные для Республик

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-24T08:18:26+03:00

Все сводки перемирия написаны на домах Донбасса. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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За двое суток ВСУ 42 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям ДНР 223 единицы различных боеприпасов. Обстрелам подверглись населенные пункты на донецком, горловском, мариупольском направлениях. Противник применял БМП, БТР, РПГ, СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Луганская Народная Республика

С 22 по 23 декабря ВСУ 8 раз нарушили «режим прекращения огня».

22 декабря

Донецкая Народная Республика

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 50 единиц.

Обстрелам подверглись районы и населенные пункты: Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина и Зайцево; Ясиноватая и прилегающие к ней села – Минеральное и Крутая Балка; столичный аэропорт, село Спартак и поселки Александровка и шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка; села Коминтерново, Октябрь, Саханка и Украинское, расположенные на юге ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

23:00 — обстрел со стороны ВСУ н.п. Александровка Петровского района города Донецка. В результате обстрелов полностью сгорел частный дом, после попадания снаряда в кровлю.

Командование ВСУ перебросило к западу Горловки 12 реактивных систем залпового огня «Град» и дивизион гаубиц. По данным разведки, в подразделения ВСУ подвозят боеприпасы для орудий и установок, в том числе и фосфорные. Также в оккупированный ВСУ Артемовск прибыли боевики 46-го националистического батальона «Донбасс».

Спецслужбами ДНР установлено, что в распоряжении ВСУ находятся боеприпасы, созданные по аналогу снарядов ракетного комплекса «Снежинка», производимого исключительно в ДНР, которые украинские боевики планируют использовать для провокаций на химических предприятиях Донбасса.

Кроме того, разведкой ДНР подтверждено прибытие на территорию Украины представителей «Белых касок», кадровых военнослужащих спецслужб США и Великобритании для координации провокаций на оккупированной территории Донбасса.

Луганская Народная Республика

За сутки ВСУ 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82мм, БМП, РПГ, АГС, крупнокалиберное и стрелковое оружие.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись позиции НМ ЛНР в районах н.п. Сокольники, Желобок, Калиновка, Донецкий.

Всего по территории ЛНР было выпущено более 70 различных боеприпасов.

Командование ВСУ продолжает перебрасывать к линии фронта в Донбассе военную технику для подготовки очередной попытки наступления. Разведка ЛНР сообщает о прибытии в Рубежное на оккупированную территорию Республики двух железнодорожных составов с военной техникой ВСУ.

23 декабря

Донецкая Народная Республика

ВСУ за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 173 боеприпаса, при этом 19 раз нарушив режим прекращения огня в ДНР.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись: столичный аэропорт, село Жабичево, поселки Александровка, Старомихайловка и шахты Трудовская на окраинах и в окрестностях Донецка; Горловка и ее поселки – Широкая Балка и шахты им. Гагарина; Докучаевск; села Саханка, Ленинское на юге ДНР.

В результате обстрела в поселке Старомихайловка на западе Донецка поврежден дом.

Луганская Народная Республика

За прошедшие сутки ВСУ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Смелое и Сокольники.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.