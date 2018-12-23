2018-12-23T18:17:35+03:00
Политика

ВСУ 150 раз обстреляли из зенитных установок два посёлка под Донецком

Под огонь попали населённые пункты Веселое и Жабичево, по которым стреляли в разное время, но из одного и того же оружия – зенитных установок
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики продолжают вести массированные обстрелы на Донецком направлении. В этот раз в ход пошли зенитные установки, из которых открыли огонь по посёлкам, расположенным вблизи Донецка.

— В 16:00 было зафиксировано пятьдесят выстрелов из зенитных установок по населённому пункту Веселое, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

В 16:40 украинская армия со своих позиций в районе населённого пункта Пески начала обстрел посёлка Жабичево. Было зафиксировано 100 выстрелов из зенитных установок. Кроме того, для обстрела этого населённого пункта использовалось стрелковое оружие.

Напомним, сегодня, 23 декабря, около полудня украинская армия нанесла миномётный удар по Донецку. Под обстрел попал район Вольво-центра (подробнее).

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