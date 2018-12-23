После 10 декабря в ЛНР подешевели мясо птицы, молоко и 95-й бензин

СЕГОДНЯ 17:36 2018-12-23T17:54:43+03:00

Хлеб, мука и многие другие продукты в цене не изменились, а вот говядина и свинина стали дороже

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Во второй декаде декабря, то есть с 11 числа этого месяца, в Луганской Народной Республике отметили снижение цен на мясо птицы, молоко и 95-й бензин. Вместе с тем цена на хлеб, муку, рис, рыбные консервы, сметана, сливочное и подсолнечное мясо осталась прежней.

— Стоимость молока снизилась на 2%, мяса птицы – на 0,9%, бензина марки А-95 – на 0,7%. Также незначительно подешевел сахар, — сообщили в Государственном комитете статистики ЛНР.

Вместе с уже перечисленными продуктами, прежняя цена осталась на отдельные порционные части курицы, сало, манную и овсяную крупу, творог, картофель, чай и яблоки.

Между тем стоимость говядины, свинины, макарон, гречки, гороха, соли, варёной колбасы, сосисок и сарделек, рыбы, сыра, яиц, капусты, моркови, свеклы и лука стала несколько больше.

Цена 92-го бензина и дизельного топлива также не изменилась.