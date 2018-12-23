Если обмен пленными состоится, то только по формуле «всех на всех»

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-23T16:53:53+03:00

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Обмен пленными может проводится только по формуле «всех на всех», которая предусмотрена минскими соглашениями, любые другие предложения – это всего лишь пиар-акции и предвыборные манипуляции. Так прокомментировала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе в Минске Ольга Кобцева заявление представителя в этой подгруппе от Украины Ирины Геращенко.

— Киев пытается навязать обмен военнопленных "по головам", предлагая различные формулы – то «66 на 19», то «72 на 19». Эти цифры существенного значения не имеют. Мы придерживаемся Минских соглашений и настаиваем на обмене "всех на всех", как минимум "всех установленных на всех установленных". Только по подтвержденным данным, в застенках Киева ждут обмена около двухсот наших военнопленных, и наша задача их оттуда вызволить, — заявила Ольга Кобцева.

Она подчеркнула, что почти целый год Киев фактически блокировал работу гуманитарный подгруппы в Минске и препятствовал обсуждению вопроса об обмене пленными, а теперь пытается спекулировать жизнями людей в своих политических целях.

— Мы не участвуем в предвыборных игрищах Киева и будем добиваться освобождения всех наших людей, терпящих лишения в украинских тюрьмах, — подчеркнула Кобцева.

Напомним, что в ДНР громкое заявление Ирины Геращенко также вызвало негативную реакцию. Представители Республики на Минских переговорах подчеркнули, что ДНР готовы к обмену пленными в любой момент, но Украина к нему не готова и официального предложения о его проведении пока никто в Республике не получал (подробнее).