2018-12-23T16:07:18+03:00
Общество

Завтра представители ДНР и Южной Осетии обменяются грамотами о ратификации Договора о дружбе

Торжественный обмен грамотами и подписание соответствующего протокола состоится в столицы Республики Южная Осетия городе Цхинвале
Цесанна АНТОНЕНКО
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В понедельник, 24 декабря, Министры иностранных дел Донецкой Народной Республики и Республики Южная Осетия в Цхинвале обменяются грамотами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республиками.

— Наталья Никонорова и Дмитрий Медоев подпишут протокол об обмене ратификационными грамотами, — сообщили в пресс-службе Министерства информации ДНР.

Отметим, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республиками был подписан 11 мая 2017 года в Донецке. 31 октября 2017 года он был ратифицирован Донецкой Народной Республикой, а 14 декабря того же года Республикой Южная Осетия. Обмен ратифицирующими грамотами – последняя стадия заключения Договора, необходимая для его полноценного вступления в силу.

Напомним, что 19 декабря Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подписали ЛНР и Южная Осетия (подробнее).

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