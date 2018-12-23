Небоевые потери ВСУ: Пьяный боец получил тяжелое ранение, наехав на мину у Катериновки

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-23T15:15:27+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Военнослужащий ВСУ, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, наехал на минно-взрывное заграждение в районе Катериновки, в результате чего получил тяжелое ранение. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики продолжают нести небоевые потери в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил».

- Военнослужащий 14-й механизированной бригады, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в районе Катериновки допустил наезд на минно-взрывное заграждение, в результате чего получил тяжелое ранение, - сказал представитель Народной милиции.

По установившейся традиции происшествие скрывается командованием от вышестоящего руководства.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние украинских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящих к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.