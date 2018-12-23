2018-12-23T15:15:27+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: Пьяный боец получил тяжелое ранение, наехав на мину у Катериновки

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Военнослужащий ВСУ, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, наехал на минно-взрывное заграждение в районе Катериновки, в результате чего получил тяжелое ранение. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, украинские силовики продолжают нести небоевые потери в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил».

- Военнослужащий 14-й механизированной бригады, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в районе Катериновки допустил наезд на минно-взрывное заграждение, в результате чего получил тяжелое ранение, - сказал представитель Народной милиции.

По установившейся традиции происшествие скрывается командованием от вышестоящего руководства.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние украинских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящих к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эпидемия кори в рядах ВСУ приняла угрожающие масштабы
Как Наев дезертиров отлавливать будет
В пятницу в Луганске торжественно зажгли главную новогоднюю ёлку ЛНР
Украинские силовики нанесли миномётный удар по Донецку
Семь сбежавших бойцов ВСУ попали в ДТП под Лисичанском
Интеграция ДНР в Россию наиболее заметна в сфере образования и науки
В центре Донецка прошла последняя в этом году продовольственная ярмарка
Новогодние ёлки засияли праздничными огнями ещё в двух районах Донецка и Харцызске
ВСУ выпустили по территории ДНР более 170 боеприпасов и повредили жилой дом
«Почта Донбасса» к Новому году 2019 выпустила восемь поздравительных открыток
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Дело об убийстве полковника СБУ Хараберюша: ОБСЕ взволнована здоровьем дончанки Юлии Просоловой
На фасаде донецкой школы, где во время обстрела ВСУ погиб учитель биологии, появилась мемориальная табличка
МГБ ДНР: «Киев продолжает готовить масштабную экологическую провокацию в Донбассе»