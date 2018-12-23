2018-12-23T15:14:39+03:00
Политика

Эпидемия кори в рядах ВСУ приняла угрожающие масштабы

Произошло это потому, что командование бригад старательно скрывает ситуацию от вышестоящего штаба
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Здоровье украинских солдат по-прежнему оставляет желать лучшего, а эпидемия кори приняла угрожающие масштабы. Командование бригад, опасаясь неприятных последствий, продолжает скрывать ситуацию от вышестоящего штаба. Об этом сегодня, 23 декабря, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— По нашим данным, командование бригад украинских вооруженных формирований по-прежнему скрывает от вышестоящего штаба факты массового заболевания военнослужащих ВСУ корью. Из-за страха украинских командиров получить дисциплинарное взыскание, эпидемия в рядах украинских вооруженных формирований приняла угрожающие масштабы, — рассказал Даниил Безсонов.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в 128-й и 57-й бригадах. В связи со сложившейся ситуацией Министерство здравоохранения Украины приняло решение о проведении обязательной вакцинации военнослужащих украинской армии.

Напомним, что информация о вспышках кори среди военнослужащих украинской армии регулярно озвучивалась командованием Народной милиции ДНР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небоевые потери ВСУ: Пьяный боец получил тяжелое ранение, наехав на мину у Катериновки
Как Наев дезертиров отлавливать будет
В пятницу в Луганске торжественно зажгли главную новогоднюю ёлку ЛНР
Украинские силовики нанесли миномётный удар по Донецку
Семь сбежавших бойцов ВСУ попали в ДТП под Лисичанском
Интеграция ДНР в Россию наиболее заметна в сфере образования и науки
В центре Донецка прошла последняя в этом году продовольственная ярмарка
Новогодние ёлки засияли праздничными огнями ещё в двух районах Донецка и Харцызске
ВСУ выпустили по территории ДНР более 170 боеприпасов и повредили жилой дом
«Почта Донбасса» к Новому году 2019 выпустила восемь поздравительных открыток
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Дело об убийстве полковника СБУ Хараберюша: ОБСЕ взволнована здоровьем дончанки Юлии Просоловой
На фасаде донецкой школы, где во время обстрела ВСУ погиб учитель биологии, появилась мемориальная табличка
МГБ ДНР: «Киев продолжает готовить масштабную экологическую провокацию в Донбассе»