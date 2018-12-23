Эпидемия кори в рядах ВСУ приняла угрожающие масштабы

СЕГОДНЯ 15:14 2018-12-23T15:14:39+03:00

Произошло это потому, что командование бригад старательно скрывает ситуацию от вышестоящего штаба

Изменить размер текста: A A

Здоровье украинских солдат по-прежнему оставляет желать лучшего, а эпидемия кори приняла угрожающие масштабы. Командование бригад, опасаясь неприятных последствий, продолжает скрывать ситуацию от вышестоящего штаба. Об этом сегодня, 23 декабря, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— По нашим данным, командование бригад украинских вооруженных формирований по-прежнему скрывает от вышестоящего штаба факты массового заболевания военнослужащих ВСУ корью. Из-за страха украинских командиров получить дисциплинарное взыскание, эпидемия в рядах украинских вооруженных формирований приняла угрожающие масштабы, — рассказал Даниил Безсонов.

Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в 128-й и 57-й бригадах. В связи со сложившейся ситуацией Министерство здравоохранения Украины приняло решение о проведении обязательной вакцинации военнослужащих украинской армии.

Напомним, что информация о вспышках кори среди военнослужащих украинской армии регулярно озвучивалась командованием Народной милиции ДНР.