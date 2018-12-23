2018-12-23T14:28:00+03:00
Политика

Как Наев дезертиров отлавливать будет

Информация о том, что Украина планирует полномасштабное нападение, вызвало панику среди солдат и спровоцировала массовое бегство из рядов ВСУ
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как оказалось, информация о том, что Украина планирует полномасштабное наступление в Донбассе, скрывалось от простых солдат, а когда военнослужащие о нём узнали, началась настоящая паника. Солдаты массово бросились бежать из армии. Командующему «ООС» даже пришлось принять специальные меры.

— В целях предотвращения дальнейшего бегства украинских солдат, Наевым отдан приказ активизировать патрулирование районов дислокации подчиненных вооруженных формирований с привлечением усиленных патрулей из состава военной службы правопорядка и Национальной гвардии. Патрулям силовиков предоставлено право применять оружие без предупреждения в случае оказания дезертирами сопротивления, — сообщил сегодня, 23 декабря, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По информации разведки НМ ДНР, комиссия штаба «ООС» выявила в подразделениях 58-й бригады многочисленные факты оставления службы, боевых постов и постов наблюдения солдатами бригады.

Напомним, что Эдуард Басурин назвал датой возможного нападения ВСУ на Донбасс 26-27 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небоевые потери ВСУ: Пьяный боец получил тяжелое ранение, наехав на мину у Катериновки
Эпидемия кори в рядах ВСУ приняла угрожающие масштабы
В пятницу в Луганске торжественно зажгли главную новогоднюю ёлку ЛНР
Украинские силовики нанесли миномётный удар по Донецку
Семь сбежавших бойцов ВСУ попали в ДТП под Лисичанском
Интеграция ДНР в Россию наиболее заметна в сфере образования и науки
В центре Донецка прошла последняя в этом году продовольственная ярмарка
Новогодние ёлки засияли праздничными огнями ещё в двух районах Донецка и Харцызске
ВСУ выпустили по территории ДНР более 170 боеприпасов и повредили жилой дом
«Почта Донбасса» к Новому году 2019 выпустила восемь поздравительных открыток
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Дело об убийстве полковника СБУ Хараберюша: ОБСЕ взволнована здоровьем дончанки Юлии Просоловой
На фасаде донецкой школы, где во время обстрела ВСУ погиб учитель биологии, появилась мемориальная табличка
МГБ ДНР: «Киев продолжает готовить масштабную экологическую провокацию в Донбассе»