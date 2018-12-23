Как Наев дезертиров отлавливать будет

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-23T14:28:00+03:00

Информация о том, что Украина планирует полномасштабное нападение, вызвало панику среди солдат и спровоцировала массовое бегство из рядов ВСУ

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Как оказалось, информация о том, что Украина планирует полномасштабное наступление в Донбассе, скрывалось от простых солдат, а когда военнослужащие о нём узнали, началась настоящая паника. Солдаты массово бросились бежать из армии. Командующему «ООС» даже пришлось принять специальные меры.

— В целях предотвращения дальнейшего бегства украинских солдат, Наевым отдан приказ активизировать патрулирование районов дислокации подчиненных вооруженных формирований с привлечением усиленных патрулей из состава военной службы правопорядка и Национальной гвардии. Патрулям силовиков предоставлено право применять оружие без предупреждения в случае оказания дезертирами сопротивления, — сообщил сегодня, 23 декабря, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По информации разведки НМ ДНР, комиссия штаба «ООС» выявила в подразделениях 58-й бригады многочисленные факты оставления службы, боевых постов и постов наблюдения солдатами бригады.

Напомним, что Эдуард Басурин назвал датой возможного нападения ВСУ на Донбасс 26-27 декабря.