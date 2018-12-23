2018-12-23T13:34:30+03:00
Общество

В пятницу в Луганске торжественно зажгли главную новогоднюю ёлку ЛНР

На центральной площади столицы собрались многие тысячи людей, для которых устроили праздничный салют и большую концертную программу
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: ЛИЦФОТО: ЛИЦ
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Одновременно с главной новогодней ёлкой ДНР, её сестра зажглась и в ЛНР. Торжественное открытие прошло на центральной площади Луганска в пятницу, 21 декабря. Жителей и гостей столицы Луганской Народной Республики приветствовали и развлекали творческие коллективы ЛНР, Дед Мороз и Снегурочка. Не смог пропустить открытие главной новогодней ёлки Республики и мэр Луганска.

— Примите самые искренние поздравления с наступающим новым, 2019-м годом. Новый год всегда был семейным праздником, и мне сегодня хочется поздравить всех нас с этим праздником, пожелать всем мира, добра и благополучия. Мы сегодня с вами - единая семья и, я думаю, что благодаря тому, что мы с вами единая семья, все трудности, которые у нас есть, мы с ними справляемся, — обратился глава администрации города Манолис Пилавов к собравшимся на Театральной площади людям.

Само же открытие ёлки заняло всего 10 минут, после чего жителей и гостей Луганска осветили не только праздничные огни, но и салют.

Напомним, открытие главной новогодней ёлки ДНР также прошло 21 декабря в пятницу на центральной площади Донецка (подробнее).

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