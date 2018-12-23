Украинские силовики нанесли миномётный удар по Донецку

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-23T12:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днём, 23 декабря, Вооружённые силы Украины нанесли миномётный удар по Донецку, обстреляв район Вольво-центра. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В 11:35 нами был зафиксирован обстрел Донецка (Вольво-центр). Огонь вёлся из миномётов калибром 82 миллиметра, а также с применением крупнокалиберного и стрелкового оружия, — рассказали в Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Украинские силовики вели обстрел со своих позиций в районе населённого пункта Пески и выпустили по Донецку шесть мин калибром 82 миллиметра.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, во время которых украинские силовики выпустили по территории ДНР более 170 боеприпасов (подробнее).