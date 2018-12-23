2018-12-23T12:48:49+03:00
Политика

Семь сбежавших бойцов ВСУ попали в ДТП под Лисичанском

Об этом сообщили управлении оборонного ведомства ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Семь бойцов ВСУ, самовольно покинувших место временной дисклокации части на военном автомобиле ГАЗ-66, получили травмы в результате аварии, произошедшей по вине пьяного водителя. Об этом в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Он отметил, что в связи с переносом военным руководством Украины плановой замены подразделений в зоне так называемой «операции объединенных сил» на неопределенный срок морально-психологическое состояние личного состава ВСУ продолжает стремительно снижаться. Заметно участились случаи преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

- Так, 20 декабря 15 военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады (омбр) самовольно покинули место временной дислокации части на военном автомобиле ГАЗ-66. На участке автодороги в направлении Лисичанска водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил ДТП, в результате которого транспортное средство перевернулось, - рассказал Осадчий.

- Семеро военнослужащих третьего батальона 14 омбр получили травмы различной степени тяжести. Данное происшествие традиционно скрывается командованием бригады от вышестоящего руководства, - добавил начальник пресс-службы управления Народной милиции Республики.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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