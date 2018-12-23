Интеграция ДНР в Россию наиболее заметна в сфере образования и науки

СЕГОДНЯ 12:13 2018-12-23T12:15:48+03:00

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Республики Донбасса стремятся к интеграции с Российской Федерацией во всех сферах культурной, социальной и экономической жизни. По мнению Ректора Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина.

— Особое место в этой огромной работе (интеграции в РФ – прим. ред) принадлежит образованию и науке: прохождение университетами ДНР российской аккредитации, получение студентами ДНР параллельно с «домашним» российского образования и, как результат, получение российских дипломов и т.д., — сказала Светлана Дрожжина.

На 2019 год задача у всех ВУЗов Республики одна, она общая – продолжать активную интеграцию в научное и образовательное поле Российской Федерации.

Напомним, что на январь 2019 года запланировано открытие Научно-культурно-образовательного центра «Донецк-Орел» на базе одного из учебных корпусов ДонНУЭТ. Работа в центре будет проводиться по трём направлениям научно-исследовательское взаимодействие, сотрудничество в культурной и образовательной сферах.