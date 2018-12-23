2018-12-23T12:15:48+03:00
Общество

Интеграция ДНР в Россию наиболее заметна в сфере образования и науки

Таким мнением поделилась Ректор ДонНУЭТ Светлана Дрожжина
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив ДАНФОТО: архив ДАН
Изменить размер текста:

Республики Донбасса стремятся к интеграции с Российской Федерацией во всех сферах культурной, социальной и экономической жизни. По мнению Ректора Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина.

— Особое место в этой огромной работе (интеграции в РФ – прим. ред) принадлежит образованию и науке: прохождение университетами ДНР российской аккредитации, получение студентами ДНР параллельно с «домашним» российского образования и, как результат, получение российских дипломов и т.д., — сказала Светлана Дрожжина.

На 2019 год задача у всех ВУЗов Республики одна, она общая – продолжать активную интеграцию в научное и образовательное поле Российской Федерации.

Напомним, что на январь 2019 года запланировано открытие Научно-культурно-образовательного центра «Донецк-Орел» на базе одного из учебных корпусов ДонНУЭТ. Работа в центре будет проводиться по трём направлениям научно-исследовательское взаимодействие, сотрудничество в культурной и образовательной сферах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Небоевые потери ВСУ: Пьяный боец получил тяжелое ранение, наехав на мину у Катериновки
Эпидемия кори в рядах ВСУ приняла угрожающие масштабы
Как Наев дезертиров отлавливать будет
В пятницу в Луганске торжественно зажгли главную новогоднюю ёлку ЛНР
Украинские силовики нанесли миномётный удар по Донецку
Семь сбежавших бойцов ВСУ попали в ДТП под Лисичанском
В центре Донецка прошла последняя в этом году продовольственная ярмарка
Новогодние ёлки засияли праздничными огнями ещё в двух районах Донецка и Харцызске
ВСУ выпустили по территории ДНР более 170 боеприпасов и повредили жилой дом
«Почта Донбасса» к Новому году 2019 выпустила восемь поздравительных открыток
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Дело об убийстве полковника СБУ Хараберюша: ОБСЕ взволнована здоровьем дончанки Юлии Просоловой
На фасаде донецкой школы, где во время обстрела ВСУ погиб учитель биологии, появилась мемориальная табличка
МГБ ДНР: «Киев продолжает готовить масштабную экологическую провокацию в Донбассе»