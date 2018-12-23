2018-12-23T11:23:52+03:00
Общество

В центре Донецка прошла последняя в этом году продовольственная ярмарка

На площади перед спортивным комплексом «Олимпийский» она собрала почти 30 отечественных производителей
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 22 декабря, на площадке перед республиканским спортивным комплексом «Олимпийский» прошла последняя в этом году продовольственная ярмарка в центре столицы, которая собрала порядка 30 отечественных производителей и сотни людей.

— Возле спортивного комплекса «Олимпийский» у нас открылась, шестнадцатая по счету, в центре Донецка продовольственная ярмарка по сниженным ценам. На ней представлена продукция 29 отечественных сельхозпроизводителей, — рассказал ДАНу директор департамента экономического анализа, прогнозирования и целевых программ АПК министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР Сергей Дзюба.

По сниженным ценам в центре Донецка продавали совершенно разные продукты: рыбу и мясо, яйца, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия. Всего порядка трёхсот наименования самых разных продуктов.

Напомним, что ещё недавно главная продовольственная ярмарка столицы проходила на центральной площади Республики, но с 24 ноября её перенесли на площадку перед республиканским спортивным комплексом «Олимпийский», где она теперь будет проходить постоянно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодние ёлки засияли праздничными огнями ещё в двух районах Донецка и Харцызске
ВСУ выпустили по территории ДНР более 170 боеприпасов и повредили жилой дом
«Почта Донбасса» к Новому году 2019 выпустила восемь поздравительных открыток
Обстрелы ЛНР: ВСУ четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Дело об убийстве полковника СБУ Хараберюша: ОБСЕ взволнована здоровьем дончанки Юлии Просоловой
На фасаде донецкой школы, где во время обстрела ВСУ погиб учитель биологии, появилась мемориальная табличка
МГБ ДНР: «Киев продолжает готовить масштабную экологическую провокацию в Донбассе»
К полуночи Ровеньки будут с водой
ВСУ перебросили в Рубежное два состава с танками, пушками и БПМ
Украина перебросила к западу Горловки технику: «Град» и гаубицы «Акация»
ДНР переходит на российские стандарты измерения
Армия Украины обстреляла Саханку и Ленинское из минометов и танков
Прямое попадание снаряда ВСУ в частный дом в Петровском районе
Ремонтники восстановили поврежденные обстрелами ВСУ газопровод и водопровод
В ЛНР подешевели молоко, мясо птицы и 95-й бензин
Погода в Донецке: самый короткий день в году будет облачным и туманным
Будет или нет обмен пленными? Официального предложения от Украины не поступало
Мука в Донецке подорожала почти вдвое, а потом цена стала снижаться
В Донецке засияла праздничными огнями главная новогодняя ёлка Республики
Алексей Муратов возглавил Центральный исполком ОД «ДР» вместо Натальи Волковой
Судьями в хоккейном турнире «Золотая шайба» в Донецке станут рефери из России
Парламенты ДНР и ЛНР сосредоточились на разработке гражданского кодекса
В ДНР разрешили работать частным нотариусам
За прошедшую неделю ВСУ 144 раза нарушили режим прекращения огня
Солдата ВСУ убили в Донбассе за бутылку водки
Киев отправляет резервистов на передовую в Донбассе
В результате вчерашнего обстрела Донецка повреждены пять домов на Трудовских