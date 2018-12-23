В центре Донецка прошла последняя в этом году продовольственная ярмарка

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-23T11:23:52+03:00

На площади перед спортивным комплексом «Олимпийский» она собрала почти 30 отечественных производителей

Изменить размер текста: A A

Вчера, 22 декабря, на площадке перед республиканским спортивным комплексом «Олимпийский» прошла последняя в этом году продовольственная ярмарка в центре столицы, которая собрала порядка 30 отечественных производителей и сотни людей.

— Возле спортивного комплекса «Олимпийский» у нас открылась, шестнадцатая по счету, в центре Донецка продовольственная ярмарка по сниженным ценам. На ней представлена продукция 29 отечественных сельхозпроизводителей, — рассказал ДАНу директор департамента экономического анализа, прогнозирования и целевых программ АПК министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР Сергей Дзюба.

По сниженным ценам в центре Донецка продавали совершенно разные продукты: рыбу и мясо, яйца, муку, хлебобулочные и кондитерские изделия. Всего порядка трёхсот наименования самых разных продуктов.

Напомним, что ещё недавно главная продовольственная ярмарка столицы проходила на центральной площади Республики, но с 24 ноября её перенесли на площадку перед республиканским спортивным комплексом «Олимпийский», где она теперь будет проходить постоянно.