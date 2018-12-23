2018-12-23T10:41:28+03:00
Общество

Новогодние ёлки засияли праздничными огнями ещё в двух районах Донецка и Харцызске

Вслед за главной новогодней ёлкой Республики торжественно открыли ёлки в Кировском и Пролетарском районах столицы и Харцызске
Цесанна АНТОНЕНКО
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Подготовка к Новому году в Донецкой Народной Республике продолжается и проходит очень активно. В пятницу, 21 декабря, в центре Донецка на центральной площади столицы зажглась новогодними огнями главная ёлка Республики. Следом за ней вчера, 22 декабря, торжественно открыли ёлки в Кировском и Пролетарском районах столицы, а также в Харцызске.

В Пролетарском районе Донецка открытие ёлки собрало около четырёхсот человек. Порядка тысячи человек собрались на открытие новогодней ёлки в Кировском районе столицы. На этих праздниках присутствовали и депутаты Народного Совета ДНР: Игорь Пашков, Александр Мальков, Мария Богатова и Сергей Тельных.

На центральной площади Харцызска открытие новогодней ёлки собрало порядка четырёхсот человек, которых с новым годом поздравил депутат Народного Совета Юлия Крюкова.

Напомним, что главная ёлка Республика зажглась на центральной площади Донецка в пятницу, 21 декабря. Теперь там ежедневно, вплоть до 29 декабря, проходит масштабная развлекательная программа.

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