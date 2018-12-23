ВСУ выпустили по территории ДНР более 170 боеприпасов и повредили жилой дом

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-23T09:50:34+03:00

В результате обстрела Старомихайловки повреждены окна и крыша дома №26 по улице Жуковского. Информации о пострадавших нет

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Украинские силовики продолжают ежедневные обстрелы территории Донецкой Народной Республики, нарушая минские договорённости и взятые на себя обязательства. За минувшие сутки было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись на всех направлениях, но больше всего досталось Донецкому, но и на Мариупольском и Горловском тишины нет.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Широкая Балка, Донецк (Трудовские), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Жабичево, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Саханка, Ленинско, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Во время обстрела Старомихайловки был повреждён жилой дом №26 по улице Жуковского, у которого посекло окна и крышу.

Всего по территории Республики выпустили 173 различных боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 и 82 миллиметров, зенитные установки, БМП и БТР, РПГ и СПГ, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информация о жертвах и других разрушениях не поступала.