Дело об убийстве полковника СБУ Хараберюша: ОБСЕ взволнована здоровьем дончанки Юлии Просоловой

СЕГОДНЯ 07:17 2018-12-23T07:17:01+03:00

Миссия ОБСЕ после поездки к Просоловой призвала Киев обратить внимание на ее здоровье

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Координатор минской подгруппы по гуманитарным вопросам от ОБСЕ Тони Фриш по итогам поездки к удерживаемой сотрудниками СБУ Юлии Просоловой призвал украинские власти обратить внимание на состояние ее здоровья. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в подгруппе Дарья Морозова.

- Я хочу выразить благодарность нашему координатору подгруппы – Тони Фришу, ведь именно он добился посещения Юлии Просоловой. Он очень мало рассказал о своем визите, однако по итогам посещения он попросил украинскую сторону обратить особое внимание на ее состояние здоровья, - отметила омбудсмен Морозова.

Фриш посещал Просолову за несколько дней до минских встреч, которые прошли 19 декабря.

Как уже сообщала «Комсомолка, дончанка Юлия Просолова среди лиц, незаконно удерживаемых Киевом. Ее обвиняют в подрыве автомобиля полковника СБУ Александра Хараберюша, машина которого взорвана в центре Мариуполя 31 марта 2017 года. Девушка была задержана сотрудниками СБУ осенью 2017 года в Одессе. В октябре 2018-го Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил Юлию к 12 годам лишения свободы за преступление, которого она не совершала.