На фасаде донецкой школы, где во время обстрела ВСУ погиб учитель биологии, появилась мемориальная табличка

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-23T07:15:58+03:00

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Мемориальный знак в память о дончанах, погибших в результате артобстрела школы № 57 в 2014 году, открыли представители Донецкой Республики и России.

- Мы увековечили память героев, спасших ценой своей жизни десятки жизней – ни в чем не повинных детей, их родителей и учителей. Они отдали свою жизнь, обеспечив эвакуацию от обстрела, – рассказал и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.

После открытия мемориального знака собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

- От всех россиян я передаю вам слова благодарности, за то, что мы все с вами защищаем русский мир, – сказал заместитель руководителя центрального правления Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Наследие» Павел Массов. – Все мы живем на одной земле. Ваши жители, защитники отстаивают наше общее русское единство!

Мероприятие посетили более 200 человек.

Школа №57, расположенная в прифронтовом Киевском районе Донецка, 1 октября 2014 года подверглась артудару со стороны ВСУ. Он был произведен в 10:00, когда дети выходили из здания после первого звонка, перенесенного на октябрь в связи с боевыми действиями. Во время эвакуации детей в укрытие погибли три человека – учитель биологии Андрей Гребенкин, родственник учащегося школы Сергея Сахно и ополченец Кирилл Добрыдень.

Мемориальный знак в память о них установили в рамках акции «Звезда героя ДНР», которую проводит общественная организация «Молодая Республика».