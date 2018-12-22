Украина перебросила к западу Горловки технику: «Град» и гаубицы «Акация»

СЕГОДНЯ 17:56 2018-12-22T17:57:00+03:00

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что Украина продолжает наращивать силы на линии разграничения.

- Нашей разведкой зафиксировано размещение в районе Калинового (в 13 км от линии соприкосновения) самоходного артиллерийского дивизиона 152-мм гаубиц 2С3 «Акация» и реактивного дивизиона (12 боевых машин) РСЗО «Град», – заявил Безсонов.

Также он сообщил, что по данным республиканской разведки, в подконтрольный Украине Артемовск прибыла очередная группа боевиков.

ВСУ наращивают силы и в луганском направлении.

- На железнодорожную станцию в Рубежном прибыли два состава с танками (Т-64), противотанковыми пушками (МТ-12) и БМП-1, - заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - Данную информацию подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете за 21 декабря 2018 года.