Будет или нет обмен пленными? Официального предложения от Украины не поступало

СЕГОДНЯ 19:31 2018-12-21T19:31:29+03:00

Несмотря на громкое заявление Ирины Геращенко о том, что Киев предлагает ДНР обмен пленными 5 января, представители Республики об этом предложении узнала только из СМИ

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова пояснила Донецкому Агентству Новостей, что Республика не получала официальных предложений от Украины провести видеоконференцию по обмену пленными и уж тем более ничего не знает о намерениях официального Киева провести сам обмен.

— Официальных предложений на предмет проведения скайп-конференции подгруппы 27 декабря либо проведения обмена пленными по той формуле, которую заложила Геращенко, не было. Несколько раз сегодня проверяла почту, но никаких предложений не было. Поэтому я расцениваю эти заявления как очередной пиар-ход с украинской стороны, — пояснила ДАНу Дарья Морозова.

Такого же мнения придерживается и Министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики в Контактной группе Наталья Никонорова. Она подчеркнула в разговоре с корреспондентами ДАН, что Украина весь год фактически блокировала работу гуманитарной подгруппы, поэтому такие заявления она воспринимает только как пиар-ход.

— Спустя год фактического бездействия, в целях пиар-акции украинская сторона демонстрирует фальшивую заботу о людях, делая заявления о своей якобы готовности к активным действиям, — заявила Наталья Никонорова.

При этом Республика действительно готова к обмену, как только Украина тщательно проработает списки лиц, которые подлежат обмену.

Напомним, что сегодня, 21 декабря, официальный представитель Украины в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко заявила об инициативе собрать 27 декабря видеоконференцию гумподгруппы для обсуждения проведения обмена пленными по формуле «72 на 19». Кроме того, Геращенко также назвала дату предполагаемого обмена – 5 января.