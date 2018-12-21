Мука в Донецке подорожала почти вдвое

СЕГОДНЯ 18:30 2018-12-21T18:30:52+03:00

Постепенно мука «возвращается» в столицу, но цены на нее «скачут» Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

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- На выходных покупала у нас в Ясиноватой «Еленовскую» муку по 28 рублей за кило. Вчера зашла, а на ценнике 34 рубля «красуются», - с возмущением говорит жительница города Галина. – В сентябре у нас эту муку продавали за 17 рублей.

Впрочем, по такой же стоимости продают «Еленовскую» и в Донецке – в магазинах «Обжора» и «Авоська». Цена на муку производства торговой марки «Урожай» в этих сетях чуть дешевле - 33 рубля за килограмм. В магазинах «Первого республиканского супермаркета» появилась мука импортная – за 25 рублей. В других супермаркетах наличие муки не наблюдалось. Таковы данные мониторинга за 20 декабря, размещенные на сайте Правительства ДНР.

Кстати, по информации официального сайта ДНР, Еленовский комбинат хлебопродуктов увеличил объем производства муки почти на 70% - с 3 тысяч до 5 тысяч тонн муки в месяц. Может быть, это повлияет на снижение ее цены в продаже.

Тем временем, в ларьках в Пролетарском районе Донецке появилась «Ясиноватская» мука на развес. И стоит она всего 22 рубля. Жители ее покупают по два-три кило – «на пробу».

- У меня в магазине люди привыкли брать «Еленовскую», - поделилась продавщица.

Рассказал об этом Галине из Ясиноватой. Она призналась , что тоже обычно покупала «Еленовскую». Тем более, что раньше не было такого большого расхождения в ценах. Но теперь обязательно попробует муку местного производства.