В Донецке засияла праздничными огнями главная новогодняя ёлка Республики

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-21T18:23:16+03:00

После волшебных слов, которые прокричали более тысячи человек, красавица-ёлка впервые этой зимой засияла новогодними огнями

Изменить размер текста: A A

Менее получаса назад на центральной площади столицы Донецкой Народной Республики зажглась праздничными огнями главная новогодняя ёлка ДНР. В этом году она сияет прекрасными голубыми огнями, а её орнамент напоминает большую ленту, которая обвивается вокруг ёлки.

Как и положено, в первую очередь, все собравшиеся на площади люди вместе с самым настоящим Дедом Морозом громко и хором попросили ёлку зажечься. Никакой сложной процедуры для этого, разумеется, не понадобилось, а только знакомые всем с детства волшебные слова: «Три, два, один, ёлочка, гори!»

Людей на площади Ленина собралось очень много и даже подсчитать их хотя бы приблизительно на данный момент не представляется возможным. Они съехались со всего Донецка, даже из самых отдалённых районов. Не можем не спросить:

— Как будете возвращаться домой?

На это люди только махают рукой и простодушно отвечают:

— Как-нибудь доберёмся.

ФОТО: администрация г. Донецка

Собравшиеся на площади люди поделились, что больше всего хотели увидеть красивую ёлку и показать её своим детям. Настроение у дончан по-настоящему новогоднее, будто уже 31 декабря, пробили куранты и вот он, Новый, 2019, год! Желание на грядущий год у всех одно – мир, а ещё все хотят чего-то хорошего для себя лично. По мнению многочисленных детей, Дед Мороз, которого они увидели на сцене, обязательно их исполнит.

Кроме красавицы-ёлки на главной площади столицы всех дончан и гостей города ждёт очень много новых инсталляций: маленькие ёлки, трон желаний, арки-сердечки, сани Деда Мороза, новогодние колокольчики и много-многое другое. Одно очевидно, уже к позднему вечеру во всех социальных сетях появится очень много фото и селфи с площади Ленина.