Алексей Муратов возглавил Центральный исполком ОД «ДР» вместо Натальи Волковой

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-21T16:48:37+03:00

Это решение Дениса Пушилина было объявлено сегодня на съезде актива общественного движения в Донецке

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Сегодня, 21 декабря, в Донецке Глава Республики и председатель общественного движения «Донецкая Республика» Денис Пушилин объявил о своём решении сменить руководителя Центрального исполкома ОД «ДР». Пост Натальи Волковой занял Алексей Муратов.

— На данный момент Наталья Волкова является депутатом. Считаю, что ее опыт принесет огромную пользу в законодательном поле в сфере культуры, образования. Руководствуясь пунктом 7.21. Устава общественного движения «Донецкая Республика», мною принято решение о назначении Муратова Алексея Валерьевича руководителем Центрального исполкома, — сказал Денис Пушилин.

Кроме того, во время съезда было принято решении об исключении Екатерины Матющенко из состава президиума общественного движения, а вот Муратов наоборот был туда включён.

Отметим, что Алексей Валерьевич поблагодарил Главу ДНР за оказанную честь и пообещал сделать всё, чтобы добиться целей, поставленных лидером Республики.

Напомним, что в съезде актива общественного движения «Донецкая Республика» сегодня приняли участие 476 человек из всех городов и районов ДНР.