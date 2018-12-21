2018-12-21T15:52:34+03:00
Спорт

Судьями в хоккейном турнире «Золотая шайба» в Донецке станут рефери из России

Они будут судить хоккейные матчи среди юношей 2010 – 2011 годов рождения
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Донецке проходит хоккейный турнир «Золотая шайба», судить который будут рефери из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Русского Центра. Именно он и организовал приезд высоких гостей в столицу ДНР.

— Судейская бригада из России посетит открытый Республиканский турнир по хоккею с шайбой «Золотая шайба», который состоится на ледовой арене «Алмаз» в Донецке, — рассказали в пресс-службе Русского Центра.

В столицу Донецкой Народной Республики уже прибыли вице-президент федерации хоккея Ханты-Мансийского автономного округа РФ, председатель коллегии судей Юрий Варенюк, а также двое рефери – Кирилл Огурцов и Дмитрий Брежнев. Именно они будут судить хоккейные матчи среди юношей 2010 – 2011 годов рождения.

Напомним, что одним из направлений интеграции ДНР в РФ является спорт и спортивное сотрудничество между двумя государствами.

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