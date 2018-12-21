2018-12-21T14:53:44+03:00
Общество

Парламенты ДНР и ЛНР сосредоточились на разработке гражданского кодекса

Работа ведётся над синхронизацией законодательства Народных Республик Донбасса
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сейчас в приоритете парламентов Донецкой и Луганской Народных Республик разработка гражданского кодекса в рамках синхронизации законодательства ДНР и ЛНР. Об этом в эксклюзивном интервью Донецкому Агентству Новостей рассказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

— Мы всегда работали и продолжаем работать над совместными законопроектами. На данный момент тесно взаимодействуем в вопросах разработки гражданского кодекса. Его часто называют второй конституцией, потому работа над ним должна вестись тщательно, — подчеркнул Владимир Бидёвка.

Он отметил, что при формировании законодательства ДНР часто берётся за основу опыт Российской Федерации, причём это не только федеративный, но и региональный опыт России. В частности, он был использован при формировании судебной системы Республики.

Напомним, что в конце декабря парламентарии уйдут на каникулы, с которых вернуться в феврале 2019 года. Однако, как подчеркнул в своём интервью председатель Народного Совета Республики, в случае необходимости депутаты соберутся и во время каникул.

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